В Орловской области продолжается реализация госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции». В этом году начинающие фермеры области получат 25 миллионов 200 тысяч рублей господдержки.

Об этом сообщили в областном правительстве.

Значительная часть этих средств уже распределена по итогам конкурсов. В основном, средства пойдут на развитие растениеводства.