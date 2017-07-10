В Орловской области продолжается реализация госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции»
07.07.2017
В Орловской области продолжается реализация госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции». В этом году начинающие фермеры области получат 25 миллионов 200 тысяч рублей господдержки.
Об этом сообщили в областном правительстве.
Значительная часть этих средств уже распределена по итогам конкурсов. В основном, средства пойдут на развитие растениеводства.
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