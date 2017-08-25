В Орловской области повысят прозрачность госзакупок

Сегодня на заседании Орловского областного Совета народных депутатов рассматривалась возможность введения обязательного общественного обсуждения наиболее значительных и финансовоемких закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд региона. Подобное предложение было озвучено на встрече губернатора с активистами орловского отделения Общероссийского народного фронта. Общественный контроль может быть установлен в сфере дорожных работ, строительства, при закупке продуктов питания.

Инициатива направлена на повышение обоснованности и прозрачности закупок.

Также Вадим Потомский предложил внести в региональное законодательство изменения, позволяющие при обеспечении инвалидов и участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Орловской области, бесплатными земельными участками для индивидуального жилищного строительства не учитывать критерии их нуждаемости в жилых помещениях.

Кроме того, парламентарии предварительно одобрили механизмы отбора специализированных организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области, не на заявительной, а на конкурсной основе.

Депутаты продолжат работу над этими и другими законопроектами, рассмотренными в первом чтении.