В Орловской области поступления в бюджет от акцизов выросли на 21%

18 сентября в областной администрации состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Орловской области. Его провел заместитель председателя правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин.

По словам руководителя Департамента промышленности, связи и торговли региона Геннадия Парахина, количество выявленных преступлений в сфере производства и оборота спирта сократилось почти на 20%, а поступления в бюджет акцизных платежей выросли почти на 21%. Это стало возможным с внедрением государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Напомним, что орловский Роспотребнадзор оштрафовал за незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией 36 лиц на сумму 199 тыс. руб.

С 31 марта в области приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией. Соответствующее постановление подписал Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, оно распространяется на все регионы страны.