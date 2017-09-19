Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.09.2017 Вторник 11:36
сейчас в эфире
11:10
Телесериал
Громовы. 3-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области поступления в бюджет от акцизов выросли на 21%

В Орловской области поступления в бюджет от акцизов выросли на 21%

Версия для печати

19.09.2017

18 сентября в областной администрации состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Орловской области. Его провел заместитель председателя правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин.

По словам руководителя Департамента промышленности, связи и торговли региона Геннадия Парахина, количество выявленных преступлений в сфере производства и оборота спирта сократилось почти на 20%, а поступления в бюджет акцизных платежей выросли почти на 21%. Это стало возможным с внедрением государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Напомним, что орловский Роспотребнадзор оштрафовал за незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией 36 лиц на сумму 199 тыс. руб.

С 31 марта в области приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией. Соответствующее постановление подписал Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, оно распространяется на все регионы страны.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42066

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.09.2017

Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева стала чемпионкой России в весе до 78 кг

19.09.2017

С 18 сентября по 18 октября в Орловской области проводится профилактическая акция «Безопасное жилье»

19.09.2017

Потомский дал поручения по решению проблем Краснозоренского района

18.09.2017

В России с 1 января 2018 года на 3,7% проиндексируют пенсии

18.09.2017

Главы районов Орла поддержали ужесточение законов о митингах

1
$ USD57.6242(+0.09)19.09
€ EUR68.7514(+0.17)19.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online