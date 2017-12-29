В Орловской области подвели итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

На заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области подвели итоги работы в 2017 году.

Заседание состоялось накануне в областной администрации. Его провел первый заместитель Председателя Правительства Орловской области Анатолий Мишанов.

В этом году в проект «Формирование комфортной городской среды» вошли города Орел, Ливны, Мценск и Болхов.

В ходе совещания было отмечено, что в Ливнах, Мценске и Болхове полностью завершены и приняты работы по благоустройству дворовых и общественных территорий. В городе Орле на сегодняшний день не приняты 3 дворовые территории, прежде всего за счет недобросовестной работы подрядных организаций. Не освоенными остаются 14,7 млн. рублей, из которых более 13 млн. подлежат возврату в федеральный и региональный бюджеты.

Незавершенные объекты будут доработаны в 2018 году, но уже за счет средств городского бюджета.

В новую программу по благоустройству дворов и общественных территорий войдут 47 муниципальных образований Орловской области. Программа рассчитана на 2018-2022 годы.