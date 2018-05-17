В Орловской области побывали участники Автопробега Ассоциации аграрных ВУЗов ЦФО
17.05.2018
На площадке перед Орловским государственным аграрным университетом им Н. В. Парахина прошел торжественный митинг в честь встречи участников автопробега «Дорогами Победы».
Прибывшие экипажи приветствовали врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, космонавт-испытатель, Герой России, Почетный гражданин города Орла Александр Мисуркин, руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова, ректор ОрелГАУ им. Н. В. Парахина Татьяна Гуляева.
Автопробег, посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию Курской битвы, соединил между собой 4 города воинской славы: Брянск, Орёл, Курск и Белгород. Старт был дан 15 мая от Памятника Воинам-водителям в Брянске.
Всего в автопробеге принимают участие около 70 студентов и преподавателей, в том числе 16 представителей ОрелГАУ им. Н. В. Парахина. За два дня они преодолеют почти 1000 километров и посетят места боевой славы от Брянска до Белгорода.
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