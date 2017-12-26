В Орловской области планируется провести свыше тысячи новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий.

Тема подготовки к проведению новогодних и рождественских мероприятий в муниципальных образованиях Орловской области рассматривалась на аппаратном совещании в администрации региона.

Как подчеркнул врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков, особого внимания и поддержки заслуживают дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов, школ-интернатов. «Самое важное — это обеспечить безопасность детей и медицинское сопровождение всех праздничных мероприятий», — заявил глава региона.

Андрей Клычков также сделал акцент на необходимости организации культурно-досуговых программ для всех жителей области, не только в областной столице, но и в районах.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, в рамках новогодней акции «Неделя милосердия» будут организованы выезды активистов областной пионерской организации «Орлята» в школы-интернаты, дома-интернаты, детскую больницу, посещение детей-инвалидов на дому с новогодней поздравительной программой.

В состав делегации от Орловской области для участия в Общероссийской новогодней елке включены 32 воспитанника общеобразовательных школ-интернатов Орловской области в возрасте от 8 до 13 лет, достигших успехов в учебе, и являющихся победителями творческих конкурсов, спортивных соревнований.

В Новогодней елке Министерства образования и науки Российской Федерации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, примут участие 7 воспитанников Нарышкинской школы-интерната.

За счет средств областного бюджета сладкими новогодними подарками будут обеспечены более 1100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего, по состоянию на 19 декабря, подарки уже получили почти 9 тысяч детей на общую сумму более 2 млн рублей за счет средств муниципального бюджета и спонсорских средств.

Во Дворце пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина запланировано проведение 20 новогодних праздничных мероприятий.

Орловские театры и филармония в праздничный период покажут новогодние интермедии и детские спектакли. Всего планируется более 100 показов, которые посетят свыше 40 тысяч зрителей.

26 декабря в детской библиотеке им. М. М. Пришвина состоится новогодний карнавал с участием студентов Орловского областного колледжа культуры и искусств.

28 декабря в библиотеках и на улицах Орла пройдет новогодняя акция-поздравление Деда Мороза и Снегурочки «С Новым годом! С книжным счастьем!».

В новогоднюю ночь на центральных площадях городов и районных центров по традиции пройдут массовые народные гуляния, театрализованные представления, фейерверки.

Жителей города Орла в новогоднюю ночь на центральной площади ждет новогодняя развлекательная программа, которая завершится фейерверком. 1 января 2018 года в центральном городском парке культуры и отдыха будут продолжены новогодние народные гуляния.