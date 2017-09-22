В Орловской области отмечен незначительный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области в докладе о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Орловской области за период с 15 по 21 сентября.

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области совместно с Департаментом здравоохранения Орловской области и Департаментом образования Орловской области проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

Ситуация по заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики на территории области благополучная. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на уровне среднемноголетних данных.

На территории области продолжается предсезонная вакцинация населения. По состоянию на 21 сентября привито более 101 тыс. человек, что составляет 13,4% от численности населения области, в том числе привито более 23,5 тыс. детей, что составляет 17,5% от их численности в области.