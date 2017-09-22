В Орловской области от укусов клещей пострадали 457 детей
22.09.2017
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, по состоянию на 21 сентября в медицинские организации Орловской области обратились 1727 пострадавших от укуса клещей. Среди пострадавших — 457 детей.
Всего зарегистрировано 3 случая иксодового клещевого боррелиоза.
По результатам лабораторных исследований 18,1% клещей, снятых с людей, инфицированы боррелиями. При исследовании клещей из внешней среды — 3,6 % пулов инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 3,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.
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