В Орловской области от укусов клещей пострадали 457 детей

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, по состоянию на 21 сентября в медицинские организации Орловской области обратились 1727 пострадавших от укуса клещей. Среди пострадавших — 457 детей.

Всего зарегистрировано 3 случая иксодового клещевого боррелиоза.

По результатам лабораторных исследований 18,1% клещей, снятых с людей, инфицированы боррелиями. При исследовании клещей из внешней среды — 3,6 % пулов инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 3,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Ссылки по теме:

Больше тысячи орловчан обратились в больницы с укусами клещей