В Орловской области от укусов клещей пострадали 419 детей

Управление Роспотребнадзора по Орловской области заявило, что по состоянию на 31 августа в медицинские организации всех муниципальных образований Орловской области обратилось 1511 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 419 детей (обращаемость на уровне среднемноголетних данных). Зарегистрирован 3 случая иксодового клещевого боррелиоза (за аналогичный период сезона 2016 года 2 случая).

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с людей, 17,8% инфицированы боррелиями.

Отметим, что в целом по России с середины марта зафиксировано более 120 случаев клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) и почти 600 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

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