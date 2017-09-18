В Орловской области осталось 50 тыс. кв. м нерасселенного аварийного жилья

Сегодня в ходе аппаратного совещания областного правительства губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что программа переселения из аварийного жилья выполнена на 100%. Однако, по словам Потомского, в регионе осталось 50 тыс. квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым после 2012 года.

«На расселение необходимо порядка 2 млрд. руб.», — сказал Потомский.

Губернатор поручил искать механизмы решения проблемы, поскольку на федеральном уровне пока не принято решение о продлении программы. По словам Потомского, одним из способов найти финансирование может стать привлечение частных инвесторов.

Кроме того, губернатор отметил, что Орловская область является одним из лучших регионов в ЦФО по реализации программ Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Напомним, что в конце августа заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во время рабочей поездки в Свердловскую область заявил, что власти перенесут программу по расселению признанных на 1 января 2012 года аварийных домов на 2018 год.