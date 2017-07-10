В Орловской области определили самые энергоэффективные муниципальные образования
07.07.2017
В Орловской области определили самые энергоэффективные муниципальные образования. Рейтинг составлен специалистами областного департамента строительства. Лучшие результаты показали Кромской, Болховский, Колпнянский и Свердловский районы, а также город Мценск.
У этих муниципальных образований есть все шансы занять хорошие позиции в федеральном рейтинге Минэнерго.
Напомню, что сейчас, по поручению губернатора Вадима Потомского, в нашем регионе ведётся работа над созданием областной программы повышения энергоэффективности.
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