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В Орловской области определили самые энергоэффективные муниципальные образования

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07.07.2017

В Орловской области определили самые энергоэффективные муниципальные образования. Рейтинг составлен специалистами областного департамента строительства. Лучшие результаты показали Кромской, Болховский, Колпнянский и Свердловский районы, а также город Мценск.

У этих муниципальных образований есть все шансы занять хорошие позиции в федеральном рейтинге Минэнерго.

Напомню, что сейчас, по поручению губернатора Вадима Потомского, в нашем регионе ведётся работа над созданием областной программы повышения энергоэффективности.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40734

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