В Орловской области определили самые энергоэффективные муниципальные образования. Рейтинг составлен специалистами областного департамента строительства. Лучшие результаты показали Кромской, Болховский, Колпнянский и Свердловский районы, а также город Мценск.

У этих муниципальных образований есть все шансы занять хорошие позиции в федеральном рейтинге Минэнерго.

Напомню, что сейчас, по поручению губернатора Вадима Потомского, в нашем регионе ведётся работа над созданием областной программы повышения энергоэффективности.