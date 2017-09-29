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В Орловской области объявлены конкурсы молодых ученых

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29.09.2017

Положения о конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых и лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике их преподавания утверждены указами Губернатора Орловской области.

Прием заявок на участие в конкурсах проводится со 2 по 6 октября 2017 года.

Организацией конкурсов занимается областной Департамент образования.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

Конкурс «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых-2017» проводится по четырем направлениям: естественные науки; гуманитарные науки; социально-экономические науки; технические науки.

К участию в конкурсах допускаются молодые ученые, возраст которых не превышает 35 лет на момент подачи заявки на конкурс.

Документы должны быть представлены в управление профессионального образования и воспитательной работы Департамента, расположенное по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Полесская, д. 24.

Победителям конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых вручат дипломы и премии в размере 50 тыс. рублей, организациям, выдвинувшим работы победителей, — почетные грамоты Департамента.

Автора лучшей научной работы по физико-математическим дисциплинам и методике их преподавания наградят дипломом и премией в размере 25 тыс. рублей, а организацию, выдвинувшую работу победителя, — Почетной грамотой Департамента.

Премия соавторам коллективной работы выплачивается в равных долях.

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