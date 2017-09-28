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В Орловской области объявлен старт благотворительного марафона «ДОБРЫЕ РУКИ»

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28.09.2017

Торжественное открытие марафона состоялось 27 сентября в Орле.

В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков и неравнодушные жители региона.

Благотворительный марафон «ДОБРЫЕ РУКИ» организован Региональным фондом социальной поддержки населения при поддержке Правительства Орловской области.

В ходе акции будут собраны средства на открытие первого в Орловской области хосписа для неизлечимо больных людей и организацию выездной патронажной медицинской службы.

Хоспис будет оказывать бесплатную медико-социальную и духовную помощь неизлечимо больным людям и их близким.

Заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков призвал жителей региона быть неравнодушными и принять участие в акции.

На площади Ленина был зажжен символический огонь милосердия.

И он проследовал по городу Орлу в сопровождении автоклуба «Орлы Бездорожья» к культурно-досуговому центру «Металлург»,

Возле центра «Металлург» от прибывшего огня зажжены свечи милосердия, после чего дан старт благотворительному концерту.

Отметим, что в благотворительном марафоне «ДОБРЫЕ РУКИ» может принять любой желающий. Условия участия в акции размещены на интернет-сайте Регионального фонда социальной поддержки населения http://www.hospisorel.ru/hospis/helps.php.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/42253

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