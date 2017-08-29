В Орловской области начался сев озимых

Сев озимых под урожай 2018 года стартовал в ряде районов области, сообщила пресс-служба администрации Орловской области. По состоянию на 28 августа в целом по области посеяно 8,8 тыс. га озимых зерновых, из которых 120 га тритикале и 30 га — рожь. Основная высеваемая культура — озимая пшеница.

Напомним, что по состоянию на 21 августа в Орловской области было обмолочено 72% озимых культур. Добавим, что в конце июля, давая старт уборочной кампании, губернатор Орловской области Вадим Потомский поставил перед аграриями цель собрать 3,137 млн. тонн зерна.

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