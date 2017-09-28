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В Орловской области начали производство овсяных хлопьев

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28.09.2017

Холдинг «Агро-Альянс» расширил ассортимент зерновых хлопьев, производимых в Орловской области.

Дочерняя структура холдинга «Агро-Альянс» — ООО «Центральная крупяная компания» приступила к выпуску продукта под брендом «Овсяные хлопья № 2» и хлопьев «Русская каша».

Возможность расширения линейки продукции появилась благодаря вводу в эксплуатацию гречнево-хлопяного завода холдинга в Мценском районе.

Напомним, что ООО «Центральная крупяная компания» является резидентом индустриального парка «Зелёная роща». В него входят современный зерноперерабатывающий комплекс, который осуществляет полный цикл производства высококачественной гречи, зерновых хлопьев и бобовых.

Гречнево-хлопяной завод с элеватором и фасовочно-логистическим комплексом был введён в эксплуатацию в июне 2015 года.

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