В Орловской области началась подготовка к избирательной кампании 2018 года

Заседание Избиркома региона прошло в обладминистрации. Его провела Председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина. Также участниками заседания стали представители Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области, аппарата Уполномоченного по правам человека в Орловской области, лидеры общественных объединений.

В центре внимания участников мероприятия был вопрос, касающийся обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. Речь шла об оснащении избирательных участков специализированным оборудованием и подготовке сурдопереводчиков.

Кроме того, обсуждалась тема информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Орловской области в период подготовки и проведения выборов Президента РФ 2018 года.