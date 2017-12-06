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В Орловской области началась подготовка к избирательной кампании 2018 года

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06.12.2017

Заседание Избиркома региона прошло в обладминистрации. Его провела Председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина. Также участниками заседания стали представители Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области, аппарата Уполномоченного по правам человека в Орловской области, лидеры общественных объединений.

В центре внимания участников мероприятия был вопрос, касающийся обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. Речь шла об оснащении избирательных участков специализированным оборудованием и подготовке сурдопереводчиков.

Кроме того, обсуждалась тема информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Орловской области в период подготовки и проведения выборов Президента РФ 2018 года.

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