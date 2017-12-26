В Орловской области начал работу интерактивный сайт взаимодействия власти и граждан «Обращаем внимание».

Электронный ресурс станет эффективным механизмом обозначения и решения проблем Орловской области, оперативной и прозрачной обратной связи жителей с органами власти.

Первыми с возможностями портала ознакомились представители общественных организаций и СМИ, которые сегодня были приглашены в региональную администрацию.

Как рассказал Андрей Клычков, на данном этапе на сайте представлена информация о работах по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, благоустройству дворовых территорий и реконструкции дорог, которые планируется осуществить в 2018 году в городе Орле.

По мере заключения контрактов с подрядными организациями информация будет дополняться подробными сведениями о сроках исполнения и детальном перечне работ.

В период проведения соответствующих работ все желающие смогут направить жалобу на действия подрядчика.

Активное участие жителей в деятельности портала позволит органам исполнительной власти, местного самоуправления оперативно и своевременно реагировать на возникающие в ходе работ сбои, нарушения, отставания от графика, допущенные подрядными организациями.

Ответственные должностные лица будут обязаны не только оперативно отреагировать, но и публично персонифицировано ответить заявителю через портал с предъявлением фотографий, подтверждающих исправление нарушения. Срок направления ответа составит не более восьми рабочих дней, в то время как стандартные обращения граждан рассматриваются в течение 30 календарных дней.

Орловцам, не согласным с действиями должностного лица, предоставляется возможность опровергнуть ответ. В таком случае жалоба поступит на рассмотрение в вышестоящий орган.

«Граждане смогут аргументировано требовать от подрядных организаций, органов власти, местного самоуправления полного и своевременного выполнения обязательств, — подчеркнул Андрей Клычков. — Такой уровень осведомленности общественности практически исключает недобросовестные действия подрядчиков, отклонение от техзаданий. Три базовых принципа портала „Обращаем внимание“: открытость информации, публичность взаимодействия и контроль результатов».

«Процесс работы с жалобами на портале полностью автоматизирован. Я лично буду видеть самую актуальную аналитику об имеющихся проблемах и качестве их устранения, что позволит оперативно принимать управленческие решения как организационного, так и кадрового характера», — заявил глава региона.

Как отметил исполняющий обязанности убернатора, функционал и возможности Интернет-ресурса будут постоянно дополняться в соответствии с пожеланиями орловцев.

Уже сегодня в правом верхнем углу сайта размещена кнопка «Готов участвовать», с помощью которой можно подписаться на новости портала, чтобы получать все обновления.

«Конечная наша цель заключается в том, чтобы „Обращаем внимание“ стал единым окном для обращения граждан, гарантировал качество, оперативность и прозрачность взаимодействия с органами власти», — подвел итог врио Губернатора.

В настоящее время проект работает в тестовом режиме в границах г. Орла. В феврале 2018 года планируется расширить его функционал, затем — запустить ресурс на территории всего региона.

Портал «Обращаем внимание» разработан ГУП «МосгортрансНИИпроект», входящим в Транспортный комплекс Москвы. Особую благодарность за содействие Андрей Клычков выразил заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову и директору проектного института Александру Полякову, которые помогли перенести передовой московский опыт на орловскую почву без затрат регионального бюджета.

Напомним, инициативу создания ресурса Андрей Клычков озвучил в ходе встречи с молодежью 31 октября.

Вне всякого сомнения, подобное интерактивное взаимодействие населения и власти станет популярным на Орловщине — особенно по обозначенным темам. Только в 2017 году в адрес главы региона и областного Правительства поступило свыше тысячи обращений граждан по вопросам ремонта дорог и дорожного строительства, 357 обращений — по вопросам благоустройства дворовых территорий и около 150 обращений — по вопросам капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Начало прямой коммуникации главы региона и граждан положили и социальные сети. На аккаунты исполняющего обязанности губернатора поступает большое количество обращений по проблемам в сфере ЖКХ.

Электронный адрес портала: обращаемвнимание.рф.