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В Орловской области на развитие материально-технической базы детских поликлиник в 2018 году выделят 56,7 млн руб

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06.03.2018

Согласно распоряжению Правительства РФ от 3 марта 2018 года № 368-р, из резервного фонда Правительства России выделяются средства в размере 10 млрд рублей на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями.

В том числе 9,6 млрд рублей предусмотрено Минздраву России на предоставление субсидий субъектам Федерации для софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. 350,4 млн рублей выделят Федеральному медико-биологическому агентству на развитие материально-технической базы подведомственных детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента России предусматривается разработка ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций». На реализацию этой программы в 2018–2020 годах планируется выделить из резервного фонда Правительства России бюджетные ассигнования в размере 30 млрд рублей (по 10 млрд рублей ежегодно).

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