В Орловской области на квотируемых рабочих местах заняты 2467 инвалидов

Из этого числа 519 человек — инвалиды, которым показано трудоустройство на специальном рабочем месте.

Об этом сообщил заместитель начальника Управления труда и занятости Орловской области Максим Долгий.

Квотирование рабочих мест осуществляют 676 работодателей. Исходя из среднесписочной численности работников этих организаций, квотируемая база составляет 3248 рабочих мест, в том числе специальных — 318.

В центры занятости населения заявлено 1276 свободных рабочих мест в счет квоты, в том числе на специальные рабочие места — 92 вакансии. Таким образом, выполнение квоты по области составляет 115,2 %, по специальным рабочим местам — 192,1 %.

Закон Орловской области о квотировании предусматривает дополнительные возможности квотирования через аренду соответствующих рабочих мест у других работодателей, создание за счет своих средств производственных подразделений для трудоустройства инвалидов в счет установленных им квот, размещение производственного заказа на специализированных предприятиях общественных организаций инвалидов.

В 2016 году правом сотрудничества с другими работодателями по выполнению установленной квоты воспользовались 29 работодателей.