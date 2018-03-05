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  3. В Орловской области на комфортную городскую среду в 2018 году потратят 289,3 млн руб.

В Орловской области на комфортную городскую среду в 2018 году потратят 289,3 млн руб.

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05.03.2018

Об этом сегодня на заседании регионального Правительства сообщил руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области Денис Блохин.

Федеральное софинансирование проекта превысит 158 млн рублей, муниципальное почти 3 млн рублей.

Из региональной казны будет выделено 128,3 млн рублей, в том числе 120 млн рублей — дополнительно по поручению врио Губернатора Андрея Клычкова.

Благоустройство площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, общественных и дворовых территории будет осуществлено в 47 городских округах и поселениях.

Также в Мценске планируется провести работы в городском парке.

Предварительные объемы финансирования доведены до всех органов местного самоуправления, что позволило предусмотреть в местных бюджетах средства на проектирование.

Также принята большая часть муниципальных программ, проведена инвентаризация всех дворовых и общественных территорий, рассчитаны и доведены рекомендации по предельной стоимости работ по благоустройству.

Во всех 47 муниципальных образованиях завершается подготовка проектно-сметной документации по дворовым территориям по результатам общественного обсуждения дизайн-проектов.

Всего в 2018 году предполагается обустроить более 200 дворов.

Принимаются меры для скорейшего объявления торгов.

По словам Дениса Блохина, в городах с численностью населения более 20 тыс. человек (Орел, Ливны, Мценск) по результатам предварительного отбора утверждены перечни 16 общественных территорий. 22 марта состоится рейтинговое голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

В остальных муниципальных образованиях подготовлено и завершено проектирование по 26 общественным пространствам.

К работам на конкретных объектах планируется приступить в мае.

Андрей Клычков поручил уделять особое внимание срокам и качеству реализации программы формирования комфортной городской среды.

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