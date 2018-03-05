В Орловской области на комфортную городскую среду в 2018 году потратят 289,3 млн руб.
05.03.2018
Об этом сегодня на заседании регионального Правительства сообщил руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области Денис Блохин.
Федеральное софинансирование проекта превысит 158 млн рублей, муниципальное почти 3 млн рублей.
Из региональной казны будет выделено 128,3 млн рублей, в том числе 120 млн рублей — дополнительно по поручению врио Губернатора Андрея Клычкова.
Благоустройство площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, общественных и дворовых территории будет осуществлено в 47 городских округах и поселениях.
Также в Мценске планируется провести работы в городском парке.
Предварительные объемы финансирования доведены до всех органов местного самоуправления, что позволило предусмотреть в местных бюджетах средства на проектирование.
Также принята большая часть муниципальных программ, проведена инвентаризация всех дворовых и общественных территорий, рассчитаны и доведены рекомендации по предельной стоимости работ по благоустройству.
Во всех 47 муниципальных образованиях завершается подготовка проектно-сметной документации по дворовым территориям по результатам общественного обсуждения дизайн-проектов.
Всего в 2018 году предполагается обустроить более 200 дворов.
Принимаются меры для скорейшего объявления торгов.
По словам Дениса Блохина, в городах с численностью населения более 20 тыс. человек (Орел, Ливны, Мценск) по результатам предварительного отбора утверждены перечни 16 общественных территорий. 22 марта состоится рейтинговое голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
В остальных муниципальных образованиях подготовлено и завершено проектирование по 26 общественным пространствам.
К работам на конкретных объектах планируется приступить в мае.
Андрей Клычков поручил уделять особое внимание срокам и качеству реализации программы формирования комфортной городской среды.