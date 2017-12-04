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  3. В Орловской области на 3% увеличилась доля предприятий малого и среднего бизнеса

В Орловской области на 3% увеличилась доля предприятий малого и среднего бизнеса

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04.12.2017

Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности — руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Филатов на заседании Правительства Орловской области, которое провел врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Доля предприятий малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 ноября 2017 года составляет 58% от числа всех хозяйствующих субъектов в Орловской области. На начало 2017 года эта цифра составляла 55 %.

По информации Федеральной налоговой службы количество субъектов малого и среднего предпринимательства, внесенных в единый реестр, по состоянию на 10 ноября 2017 года составило 9115 единиц, из них 977 — малых предприятий, 69 — средних предприятий, 8069 — микропредприятий.

За 10 месяцев 2017 года количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составило 846 единиц, а число вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 2754 единицы.

При этом общее количество индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 ноября 2017 года, составило 19573 единицы, что на 383 единицы больше показателя на начало 2017 года.

Среднесписочная численность работников у субъектов малого и среднего предпринимательства за 10 месяцев 2017 года составила 75 тыс. человек.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в первом полугодии составил 51 млрд рублей, что на 35% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

По состоянию на 1 ноября 2017 года объем налогов, уплачиваемых по специальным режимам налогообложения, превысил 1,4 млрд рублей и составил 103% к аналогичному периоду 2016 года.

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