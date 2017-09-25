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  3. В Орловской области на 15% выросло жилищное строительство в сельской местности

В Орловской области на 15% выросло жилищное строительство в сельской местности

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25.09.2017

По данным Орелстата, за январь-август 2017 года в сельской местности введено в действие 63 тыс. кв. метров жилых помещений. В том числе площадь построенных населением индивидуальных жилых домов составила 35,3 тыс. кв. метров с увеличением на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Всего в январе-августе 2017 года в области введено в эксплуатацию 463 здания жилого и нежилого назначения общим строительным объемом 758,5 тыс. куб. метров.

Организациями и населением построено 1968 новых благоустроенных квартир общей площадью жилых помещений 135,9 тыс. кв. метров.

Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 1533 квартиры общей полезной площадью 84,1 тыс. кв. метров в 12 жилых домах.

Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 434 жилых дома общей полезной площадью 51,8 тыс. кв. метров.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений) с начала текущего года составила 29,3 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,3 тыс. рублей.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/42185

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