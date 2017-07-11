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  3. В Орловской области ГИБДД за один день выявило 172 непристёгнутых водителя

В Орловской области ГИБДД за один день выявило 172 непристёгнутых водителя

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11.07.2017

Сотрудники областного Управления ГИБДД провели однодневный рейд по выявлению водителей, пренебрегающих ремнями безопасности.

Операция оказалась результативной. За одни сутки удалось установить 172 нарушителя.

Штраф за это нарушение составляет тысячу рублей.

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