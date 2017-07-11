В Орловской области ГИБДД за один день выявило 172 непристёгнутых водителя
11.07.2017
Сотрудники областного Управления ГИБДД провели однодневный рейд по выявлению водителей, пренебрегающих ремнями безопасности.
Операция оказалась результативной. За одни сутки удалось установить 172 нарушителя.
Штраф за это нарушение составляет тысячу рублей.
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