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В Орловской области формируют студенческие отряды

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10.11.2017

Об этом сообщает Орловский штаб общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО).

Набор осуществляется по нескольким направлениям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, медицинские отряды, а также отряды проводников. Кроме того, в течение учебного года среди студенческих отрядов проводятся различные мероприятия, как регионального, так и всероссийского уровня. Это спартакиады, слёты, творческие фестивали, благотворительные акции и многое другое. Став бойцами студенческих отрядов, молодые люди смогут получить работу на лето, а также пройти дополнительное профессиональное обучение.

Первая в этом учебном году встреча с желающими вступить в ряды студенческих отрядов нашей области состоится 14 ноября в 17:00 в актовом зале Фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.

Узнать подробнее о деятельности организации можно в официальной группе: https://vk.com/rso_orel

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Короткая ссылка obl1.ru/~/43066

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