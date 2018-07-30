В Орловской области до конца года начнется строительство 16 значимых социальных объектов
30.07.2018
Об этом сегодня шла речь на аппаратном совещании, которое провел врио Губернатора Андрей Клычков.
Глава региона подчеркнул, что именно с объектами социальной инфраструктуры связана значительная часть вопросов жителей Орловской области к органам власти.
В настоящее время завершается строительство пристройки к Ливенской гимназии на 322 места. Объем финансирования работ составляет 187 млн рублей (средства регионального бюджета — 177,6 млн, местный бюджет — 9,3 млн рублей). Объект запланирован к вводу в сентябре текущего года.
В III квартале нынешнего года запланировано начало строительства двух детских садов по 230 мест в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский». На эти цели из федерального бюджета выделены 291,7 млн рублей. В настоящее время по данным объектам завершена подготовка проектно-сметной документации, получены положительные заключения государственной экспертизы.
В этом году в рамках финансирования из резервного фонда Правительства РФ запланирован ремонт здания Знаменской средней школы Орловского района и ремонт котельной загородного детского оздоровительного центра «Юбилейный». Объем финансирования − 25 млн рублей и 2,9 млн рублей соответственно.
В целом по поручению главы региона ведутся работы на 58-и объектах образования. На особом контроле Правительства области находится вопрос завершения строительства пристройки к Должанской средней школе. Напомним, что в 2015 году на эти цели структурным подразделением ПАО «Газпром» были выделены более 185 млн рублей. По плану реконструкции число ученических мест должно было составить 784, что решило бы вопрос с организацией двусменного режима обучения.
В ходе совещания Андрей Клычков еще раз напомнил о недопустимости затягивания строительно-ремонтных работ, особенно по тем объектам, на которые выделены федеральные средства. Он также потребовал усилить контроль за подрядными организациями, в частности, довести до конца расследование хищения средств при строительстве пристройки к Должанской школе. Глава региона подчеркнул, что контракт с компанией, сорвавшей сроки строительства, должен быть расторгнут.
Акцент также был сделан на необходимости качественного и оперативного строительства детских дошкольных учреждений. Увеличение мест в детских садах — задача, поставленная Владимиром Путиным и важная часть губернаторской программы «Молодая семья».
В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ приемка образовательных организаций к началу нового учебного года должна быть завершена до 20 августа.
Не остался без внимания и вопрос о строительстве многофункциональных спорткомплексов на территории 12 муниципальных образований области. Стоимость каждого объекта составляет 7,4 млн рублей. Напомним, что в Шаблыкинском районе строительство подобного объекта уже ведется, средства выделены ООО «АПХ «Мираторг».
За ходом строительных и ремонтных работ главными распорядителями бюджетных средств организован еженедельный контроль.
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