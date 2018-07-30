В Орловской области до конца года начнется строительство 16 значимых социальных объектов

Об этом сегодня шла речь на аппаратном совещании, которое провел врио Губернатора Андрей Клычков.

Глава региона подчеркнул, что именно с объектами социальной инфраструктуры связана значительная часть вопросов жителей Орловской области к органам власти.

В настоящее время завершается строительство пристройки к Ливенской гимназии на 322 места. Объем финансирования работ составляет 187 млн рублей (средства регионального бюджета — 177,6 млн, местный бюджет — 9,3 млн рублей). Объект запланирован к вводу в сентябре текущего года.

В III квартале нынешнего года запланировано начало строительства двух детских садов по 230 мест в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский». На эти цели из федерального бюджета выделены 291,7 млн рублей. В настоящее время по данным объектам завершена подготовка проектно-сметной документации, получены положительные заключения государственной экспертизы.

В этом году в рамках финансирования из резервного фонда Правительства РФ запланирован ремонт здания Знаменской средней школы Орловского района и ремонт котельной загородного детского оздоровительного центра «Юбилейный». Объем финансирования − 25 млн рублей и 2,9 млн рублей соответственно.

В целом по поручению главы региона ведутся работы на 58-и объектах образования. На особом контроле Правительства области находится вопрос завершения строительства пристройки к Должанской средней школе. Напомним, что в 2015 году на эти цели структурным подразделением ПАО «Газпром» были выделены более 185 млн рублей. По плану реконструкции число ученических мест должно было составить 784, что решило бы вопрос с организацией двусменного режима обучения.

В ходе совещания Андрей Клычков еще раз напомнил о недопустимости затягивания строительно-ремонтных работ, особенно по тем объектам, на которые выделены федеральные средства. Он также потребовал усилить контроль за подрядными организациями, в частности, довести до конца расследование хищения средств при строительстве пристройки к Должанской школе. Глава региона подчеркнул, что контракт с компанией, сорвавшей сроки строительства, должен быть расторгнут.

Акцент также был сделан на необходимости качественного и оперативного строительства детских дошкольных учреждений. Увеличение мест в детских садах — задача, поставленная Владимиром Путиным и важная часть губернаторской программы «Молодая семья».

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ приемка образовательных организаций к началу нового учебного года должна быть завершена до 20 августа.

Не остался без внимания и вопрос о строительстве многофункциональных спорткомплексов на территории 12 муниципальных образований области. Стоимость каждого объекта составляет 7,4 млн рублей. Напомним, что в Шаблыкинском районе строительство подобного объекта уже ведется, средства выделены ООО «АПХ «Мираторг».

За ходом строительных и ремонтных работ главными распорядителями бюджетных средств организован еженедельный контроль.