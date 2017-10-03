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В Орловской области действует 158 центров обслуживания пользователей Единой системы идентификации и аутентификации

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03.10.2017

Как сообщил на аппаратном совещании в областной администрации начальник Управления информационных технологий Орловской области Евгений Злоткин, доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Орловской области, по данным Росстата в конце 2016 года составляла 38,3%. Рост к уровню 2015 года — 18,4%. Очередное статистическое исследование пройдет в октябре-ноябре 2017 года.

В области проводится работа по созданию центров обслуживания, предназначенных для регистрации, восстановления и подтверждения учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Количество центров обслуживания с начала года увеличилось в 2 раза.

В рамках мероприятий, направленных на создание для граждан преимуществ получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме Управлением осуществляется реализация мероприятий по переводу новых государственных услуг в электронный вид и актуализации ранее переведенных услуг в рамках работ по проекту «Мультирегиональность ЕПГУ». Также в регионе ведется работа по подключению к проекту Минкомсвязи России «Открытая платформа госуслуг» и размещению в рамках проекта на интернет-портале БУОО «МФЦ» виджетов портала госуслуг.

Для упрощения получения доступа к порталу госуслуг маломобильных групп населения, центры обслуживания ЕСИА предоставляют возможность осуществить регистрацию по письменному заявлению-согласию.

Принятые меры позволили увеличить число регистраций граждан в ЕСИА через МФЦ: если за май 2016 года во всех МФЦ Орловской области был зарегистрировано 901 человек, то за март 2017 года — 4632 человек, а за сентябрь — 6784 человек.

Был отмечен положительный опыт Орловского района, в котором центры обслуживания ЕСИА созданы в сельских поселениях, что упрощает жителям сельских населенных пунктов регистрацию на Портале госуслуг и дает возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Главам муниципальных образований Орловской области поручено учесть опыт Орловского района.

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