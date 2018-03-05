В орловской мэрии обсудили оперативную уборку снега

За минувшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Снегопад потребовал от городских коммунальных служб максимальной мобилизации сил и средств. Текущую ситуацию городские власти обсуждали 4 марта на оперативном совещании в малом зале мэрии.

Глава администрации города Орла Александр Муромский собрал перед началом рабочей недели для анализа ситуации и координации действий представителей всех ответственных коммунальных служб и 35 управляющих компаний Орла. В совещании принял участие мэр Василий Новиков.

Муромский заслушал информацию директора Спецавтобазы Павла Плахова, который доложил, что уборка улиц и тротуаров ведется в круглосуточном режиме. Он уточнил, что вчера днем город от снега очищали 11 КДМ, 5 тракторов с щетками, 1 грейдер, 3 самосвала, 3 фронтальных погрузчика. По его словам, в данный момент предприятие справляется своими средствами, а при обильном снегопаде, как и оговаривалось ранее, привлекается сторонняя техника.

«Особое внимание уделите расчистке подходов к остановкам, тротуары должны быть почищены и посыпаны, чтобы люди без затруднений передвигались по городу», — указал Александр Муромский.

Плахов также проинформировал, что 68 работников предприятия занимаются расчисткой тротуаров, подходов к мостам и остановкам. Он также отметил, что по регламенту улицы первой очереди, то есть транспортные магистрали, должны убираться не позднее, чем через три с половиной часа после прекращения снегопада. Но Спецавтобаза делает это в более короткие сроки, чтобы не допускать транспортного коллапса, чего, как констатировал Павел Плахов, и не случилось, невзирая на аномальный снегопад.

Серьезные нарекания и мэра, и главы администрации вызвала некачественная уборка дворов и проездов к ним.