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  3. В орловских школах №52 и четырех классах школы №23 отменяют занятия в связи с карантином

В орловских школах №52 и четырех классах школы №23 отменяют занятия в связи с карантином

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15.02.2017

По информации начальника городского управления образования Александра Шатохина, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом было принято решение с 16 по 22 февраля включительно ввести карантин в двух школах города.

С завтрашнего дня будут прекращены занятия в двух классах школы № 52 и четырех классах школы № 23.

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