В орловских школах №52 и четырех классах школы №23 отменяют занятия в связи с карантином

По информации начальника городского управления образования Александра Шатохина, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом было принято решение с 16 по 22 февраля включительно ввести карантин в двух школах города.

С завтрашнего дня будут прекращены занятия в двух классах школы № 52 и четырех классах школы № 23.