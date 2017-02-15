В орловских школах №52 и четырех классах школы №23 отменяют занятия в связи с карантином
15.02.2017
По информации начальника городского управления образования Александра Шатохина, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом было принято решение с 16 по 22 февраля включительно ввести карантин в двух школах города.
С завтрашнего дня будут прекращены занятия в двух классах школы № 52 и четырех классах школы № 23.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31467
Другие новости раздела
15.02.2017
ПАТП-1 приобретет 75 новых автобусов
$ USD56.7719(-0.97)16.02
€ EUR60.0249(-1.27)16.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: