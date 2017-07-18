В Орле завершен ремонт дороги на улице генерала Родина

По информации МКУ «УКХ г. Орла», на ул. Генерала Родина на площади 14604 кв.м. уложен верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ранее подрядчик (ООО «АМСтрой») отфрезеровал дорогу и уложил выравнивающий слой асфальта.

На примыкании от Московского шоссе до профессионального лицея № 22 (ул. Дениса Давыдова) на 3250 кв.м. метрах уложен новый асфальт по выравнивающему слою. Отремонтировано 114 кв. м. тротуаров, установлено 152 погонных метра бордюрного камня.

Основные работы на этих объектах завершены.

Напомним, что вчера в Орле была проведена фрезеровка 4,5 тыс. кв. метров дорожного покрытия по ул. Поселковая, включая Лужковский мост и кольцевую развязку.

Ссылки по теме:

В Орле начался ремонт Лужковского моста