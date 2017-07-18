Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.07.2017 Вторник 13:13
сейчас в эфире
13:00
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле завершен ремонт дороги на улице генерала Родина

В Орле завершен ремонт дороги на улице генерала Родина

Версия для печати

18.07.2017

По информации МКУ «УКХ г. Орла», на ул. Генерала Родина на площади 14604 кв.м. уложен верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ранее подрядчик (ООО «АМСтрой») отфрезеровал дорогу и уложил выравнивающий слой асфальта.

На примыкании от Московского шоссе до профессионального лицея № 22 (ул. Дениса Давыдова) на 3250 кв.м. метрах уложен новый асфальт по выравнивающему слою. Отремонтировано 114 кв. м. тротуаров, установлено 152 погонных метра бордюрного камня.

Основные работы на этих объектах завершены.

Напомним, что вчера в Орле была проведена фрезеровка 4,5 тыс. кв. метров дорожного покрытия по ул. Поселковая, включая Лужковский мост и кольцевую развязку.

Ссылки по теме:

В Орле начался ремонт Лужковского моста

В Орле на ул. Октябрьская установят «лежачего полицейского» и улучшат освещение

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40916

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.07.2017

Роспотребнадзор проверит безопасность спиннеров

18.07.2017

Орловскую Универсиаду выиграла команда Академии ФСО

18.07.2017

Горсовет Орла одобрил выделение 60 млн. руб.на питание школьников

18.07.2017

3 орловских призывника пройдут альтернативную гражданскую службу

18.07.2017

В Орле 24 человека оштрафованы за курение в неположенных местах

$ USD59.3705(+0.3)19.07
€ EUR68.4008(+0.78)19.07

Наш опрос

Комфортно ли Вам на орловских дорогах?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online