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В Орле завершен дорожный ремонт на Поселковой улице

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06.09.2017

Сегодня утром, 6 сентября, подрядная организация «Нерудстрой» завершила ремонт дорожного покрытия на улице Поселковая, сообщает пресс-служба городской администрации. Щебеночно-мастичный асфальтобетон уложили на участке от кольцевой развязки до примыкания к автодороге «Крым», включающем Лужковский мост. Площадь нового покрытия составила более 20 тысяч кв метров.

Объект готовится к приемке, которую проведет специальная комиссия. В нее войдут представители управления по строительному надзору Орловской области, КУ ОО «Орелгосзаказчик», управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, заказчика — МКУ «УКХ г. Орла», подрядчика. Качество уложенного асфальта проверят независимые лаборотории.

Отмечается, что к завершению подходят работы на улицах Лескова (от площади Жукова до ул. Пионерская) и Полесская (от ул. Октябрьская до ул. Матросова).

Ссылки по теме:

Реконструкция дороги

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