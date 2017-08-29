В Орле зарегистрировано 3 тыс. иностранцев из 96 государств

По информации УМВД по городу Орлу, в Орле на данный момент зарегистрировано более 3000 иностранных граждан из 96 государств. При этом отмечается уменьшение миграционного потока по сравнению с показателями прошлого года. По состоянию на 1 августа этого года миграционный поток стал ниже на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной тенденцией стало увеличение иммиграции из Средней Азии и снижение числа прибывших украинских граждан.

Отметим, что 16 августа при главе администрации города создан Координационный совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. В него вошли представители разных диаспор и религиозных конфессий, общественных организаций, правоохранительных органов, депутаты, ученые, уполномоченный по правам человека в Орловской области, сотрудники администрации города.

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