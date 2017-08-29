Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.08.2017 Вторник 13:51
сейчас в эфире
13:30
Телесериал
Без свидетелей. 1-й сезон|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле зарегистрировано 3 тыс. иностранцев из 96 государств

В Орле зарегистрировано 3 тыс. иностранцев из 96 государств

Версия для печати

29.08.2017

По информации УМВД по городу Орлу, в Орле на данный момент зарегистрировано более 3000 иностранных граждан из 96 государств. При этом отмечается уменьшение миграционного потока по сравнению с показателями прошлого года. По состоянию на 1 августа этого года миграционный поток стал ниже на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной тенденцией стало увеличение иммиграции из Средней Азии и снижение числа прибывших украинских граждан.

Отметим, что 16 августа при главе администрации города создан Координационный совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. В него вошли представители разных диаспор и религиозных конфессий, общественных организаций, правоохранительных органов, депутаты, ученые, уполномоченный по правам человека в Орловской области, сотрудники администрации города.

Ссылки по теме:

Межнациональная терпимость

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41649

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.08.2017

Потомский взял под контроль ситуацию с обрушением стены дома на Дубровинского

29.08.2017

На Орловщине урожайность зерновых превысила прошлогодние показатели

29.08.2017

В Орловской области начался сев озимых

28.08.2017

Орловские школы готовы к отопительному сезону

28.08.2017

Ректор ОГУ Ольга Пилипенко - в прямом эфире на "Первом областном"

$ USD58.532(-0.01)30.08
€ EUR70.4316(+0.59)30.08

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online