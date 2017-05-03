В Орле заработали фонтаны

Об этом сообщил сегодня, 3 мая, на рабочем совещании в мэрии заместитель главы администрации города Орла Роман Игнатушин.

С 1 мая включен фонтан в Городском парке культуры и отдыха, работают фонтаны на бульваре Победы и у места слияния Оки и Орлика.

Фонтан «Лошади» в Детском парке пока не включен в связи с замечаниями, которые были представлены к подрядчику, занимавшемуся реконструкцией объекта в прошлом году. Как пояснил Роман Игнатушин, после зимы в ненадлежащем состоянии оказалась чаша фонтана. Работа с подрядчиком по выполнению им гарантийного ремонта уже ведется.