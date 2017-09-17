В Орле закончен ремонт 27 дворов из 77

Сегодня, 15 сентября, мэр Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский провели традиционный объезд города. Отчитываясь о проделанной работе, начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Дмитрий Зуев сообщил, что сегодня из 77 дворовых территорий, вошедших в программу «Формирование комфортной городской среды», работы на 27 уже закончены.

По словам Зуева, на 40 объектах идет асфальтирование, в трех дворах — подготовка к нему. В семи дворах работы еще не начинались, поскольку подрядчик не справился со своими обязательствами.

«В данный момент идет процедура расторжения с ним муниципального контракта и будет выбран новый исполнитель работ», — сказал Зуев.

Во дворе между домами № 5 и № 7 по ул. Маринченко дополнительно будет сделана детская площадка.

Напомним, что 4 сентября глава региона Вадим Потомский утвердил государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» на 2018 — 2022 годы. Общий объем средств, запланированных на реализацию программы, составляет 813,9 млн рублей. Из них средства федерального бюджета — 757,5 млн рублей, средства областного бюджета — 48,3 млн рублей, средства бюджетов муниципальных образований Орловской области — 8,1 млн рублей.

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