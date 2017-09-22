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В Орле высажено более 3000 молодых деревьев и кустарников

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22.09.2017

Такая информация звучала сегодня 21 сентября на заседании круглого стола, посвященного Году экологии. В нем, наряду со специалистами муниципалитета, приняли участие представители общественных организаций, СМИ, научного сообщества и др.

Работы проводились как в рамках муниципального контракта, так и с привлечением общественных активистов, которые высаживали молодые деревья, предоставленные городу безвозмездно Глазуновским лесничеством.

Всего же сотрудниками МУП «Зеленстрой», как проинформировали представители предприятия, в этом году было снесено 556 аварийных деревьев (2200 кубометров), опилены ветки на 1726 деревьях, обрезано 125 500 кустарников, удалено поросли на площади 3000 квадратных метров, высажено более 125 тысяч цветов и т.д.

Кроме того, постоянно ведется уход за муниципальными лесопарками — Лужки и Андриабуж. В 2017 году было создано 54 километра минерализованной полосы, установлено дополнительно четыре информационных аншлага с правилами пожарной безопасности (теперь в лесопарках их 21), вывезено более двух тонн мусора, проводятся санитарные вырубки засохших и больных деревьев.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/42161

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