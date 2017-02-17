В Орле выбрали лучшие добровольные народные дружины

Подведены итоги ежегодного городского конкурса на звание «Лучший отряд народной дружины города Орла». Соответствующее постановление подписал глава администрации Андрей Усиков.



Среди отрядов предприятий и учреждений победу в конкурсе жюри присудило отряду учреждений образования Северного района (командир Антонина Сидякина). Второе место занял отряд УФНС России по Орловской области (командир Алексей Цицин). Третьими стали отряд Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений (командир Ирина Дворникова) и отряд Детско-юношеской спортивной школы № 3.



Среди отрядов, сформированных орловцами по месту жительства, лучшим стал отряд дома по пл. Мира, 5 (командир Ирина Михлина). Второе место у отряда дома по ул. Блынского, 2 (командир Светлана Королева), третье место занял отряд Товарищества собственников жилья «Наугорский плюс» (командир Ольга Орехова).



Все победители получат благодарности администрации города и денежные премии.