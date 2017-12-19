Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.12.2017 Вторник 19:12
сейчас в эфире
18:45
Телесериал
Василиса. 25-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле возобновят работу по размещению адресных табличек на домах

В Орле возобновят работу по размещению адресных табличек на домах

Версия для печати

19.12.2017

Эта тема была затронута сегодня, 19 декабря, на еженедельном совещании при обсуждении работы, проводимой администрацией Орла по адресации объектов недвижимости. Глава администрации областного центра Александр Муромский поручил управлению градостроительства совместно с управляющими компаниями подготовить предложения по размещению табличек на зданиях города.

По информации начальника управления градостроительства Виктора Булгакова, всего за 11 месяцев этого года специалисты управления подготовили 1297 решений о присвоении адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства, жилым и нежилым помещениям, расположенным внутри зданий, в составе которых утверждено 3012 адресов.

Он подчеркнул, что адресация осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц и в инициативном порядке. В случае отсутствия адреса на объекте, жители могут обратиться в управление градостроительства (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7).

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43825

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.12.2017

Подведены итоги областного конкурса «Доброволец – 2017»

19.12.2017

В Орле определены центральные площадки для проведения новогодних праздников

19.12.2017

Путин очертил перспективы развития России

19.12.2017

В Орле пройдет Межрегиональный фестиваль боевых искусств ЦФО

19.12.2017

Минстрой ожидает рекордный объем ипотечных кредитов в 2017 году

$ USD58.6117(-0.08)20.12
€ EUR69.1735(+0.08)20.12

Наш опрос

Какую елку вы установите на Новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online