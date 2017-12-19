В Орле возобновят работу по размещению адресных табличек на домах
19.12.2017
Эта тема была затронута сегодня, 19 декабря, на еженедельном совещании при обсуждении работы, проводимой администрацией Орла по адресации объектов недвижимости. Глава администрации областного центра Александр Муромский поручил управлению градостроительства совместно с управляющими компаниями подготовить предложения по размещению табличек на зданиях города.
По информации начальника управления градостроительства Виктора Булгакова, всего за 11 месяцев этого года специалисты управления подготовили 1297 решений о присвоении адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства, жилым и нежилым помещениям, расположенным внутри зданий, в составе которых утверждено 3012 адресов.
Он подчеркнул, что адресация осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц и в инициативном порядке. В случае отсутствия адреса на объекте, жители могут обратиться в управление градостроительства (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7).