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  3. В Орле возобновился ямочный ремонт

В Орле возобновился ямочный ремонт

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13.02.2017

Как проинформировали в МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», в Орле возобновились работы по ямочному ремонту.

10 и 11 февраля МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г.Орла» вела ремонт на пересечении ул. Карачевская с ул. МОПРа (в районе трамвайного переезда), на ул. Октябрьской, ул. 60 лет Октября, в пер. Маслозаводском, на ул. Генерала Родина, ул. Раздольной (на участке от ул. Бурова до кольца на ул. Михалицина). Сегодня, 13 февраля работы идут в пер. Маслозаводском, на Карачевском шоссе, на ул. Раздольной (на участке от ул. Бурова до кольца на ул. Михалицина).

Также в городе начался гарантийный ремонт дорог. С 10 февраля подрядчик «Стройтехносервис» ведет работы на ул. Металлургов, «МонолитСтрой Тула» — на ул. Тургенева и ул. 8-е Марта, «ЦентроСтой» — пер. Пищевой.

Ямочный ремонт дорог идет в разных районах города круглогодично. Безусловно, основная часть работ выполняется в теплое время года. Однако устранение недостатков дорожного полотна требуется и зимой. Чаще всего речь идет о предписаниях УГИБДД — ямы на дорогах нередко создают аварийные ситуации, и их необходимо ремонтировать, не дожидаясь весны.

При этом ремонт ведется по специальной зимней технологии — используются литой асфальтобетон и рециклер (машина для работы с литым асфальтом). Технология разработана специально для ямочного ремонта в зимнее время. Она позволяет вести работы при температуре до −10 градусов без потери качества. При этом для работы не требуется каток, литой асфальт обладает высокой устойчивостью к влаге и реагентам.

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