В Орле в связи с морозами введен режим повышенной готовности

Согласно постановлению администрации города Орла, с 9 часов 7 февраля в областном центре введен режим повышенной готовности. Это сделано в целях своевременного реагирования на возможные происшествия во время неблагоприятных метеорологических явлений. В данном случае речь идет об аномально холодной погоде — среднесуточная температура воздуха опустилась ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

В рамках режима повышенной готовности проверяются системы оповещения, уточняется количество сил и средств, готовых к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушениями в работе объектов ЖКХ и ТЭК. Руководителям предприятий и учреждений рекомендовано усилить контроль за состоянием систем жизнеобеспечения и электроснабжения, организовать инструктирование и проверку готовности диспетчерского персонала дежурно-диспетчерских служб и т.д. В администрации города организовано круглосуточное дежурство руководящего состава.

Режим повышенной готовности продлится до принятия постановления администрации города о его отмене.