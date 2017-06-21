В Орле установят 270 новых дорожных знаков «Пешеходный переход»

Как проинформировал сегодня, 20 июня, на рабочем совещании в администрации города руководитель МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Дмитрий Зуев, для обеспечения выполнения городской программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения» в 2017 году выделено из городского бюджета 6,3 млн рублей.

Миллион рублей планируется направить на установку дорожных знаков. На улицах города будет размещено 270 дорожных знаков «Пешеходный переход» по новому ГОСТУ, над проезжей частью.

3,3 млн пойдут на установку новых светофорных объектов. Уже завершены работы на ул. Лескова в районе института культуры, еще предстоит установить светофоры на ул. Зеленина в районе детского сада № 91, ул. Емлютина в районе детского сада № 95, ул. Полковника Старинова в районе школы № 51, Наугорском шоссе в районе д.5, на пересечении Карачевского шоссе и ул. Емлютина. Работы планируется завершить до 1 сентября.

Обустройство подходов к пешеходным переходам планируется выполнить на 12-и улицах, на эти цели из бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 900 тысяч рублей. 300 тысяч выделено на обустройство пешеходных переходов в районе пересечения улиц Зеленина и Полковника Старинова.

Кроме того, планируется разработка новых проектов организации дорожного движения в микрорайонах «Новая Ботаника» и «Зареченский» и другие мероприятия.

Ссылки по теме:

В этом году в Орле установят новые светофоры и пешеходные ограждения

В 2016 году в Орле установили 35 новых светофоров