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  3. В Орле стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

В Орле стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

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13.03.2018

Акция проводится в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также оказания квалифицированной помощи и консультаций по лечению и реабилитации наркозависимых. Она продлится до 23 марта.

Жители, располагающие сведениями о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, действующих наркопритонах, могут сообщать информацию по телефону доверия УМВД России по Орловской области — (4862) 41-38-56.

Также можно получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей: БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» — (4862) 77-07-03; консультацию психолога по молодежному телефону доверия (4862) 44-52-55.

По фактам распространения наркотиков, наличия надписей об их сбыте на зданиях и других объектах, граждане могут обратиться в администрацию города Орла по телефону (4862) 43-22-12.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/45397

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