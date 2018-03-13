В Орле стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Акция проводится в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также оказания квалифицированной помощи и консультаций по лечению и реабилитации наркозависимых. Она продлится до 23 марта.

Жители, располагающие сведениями о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, действующих наркопритонах, могут сообщать информацию по телефону доверия УМВД России по Орловской области — (4862) 41-38-56.

Также можно получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей: БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» — (4862) 77-07-03; консультацию психолога по молодежному телефону доверия (4862) 44-52-55.