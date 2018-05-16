В Орле стартовал II Вузовский отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)– OGUSkills2018

Церемония открытия состоялось сегодня в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева.

Вузовский чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) OGUSkills2018 — это самые масштабные в университете соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов.

В этом году чемпионат проводится по 15 компетенциям, в числе которых инженерный дизайн, предпринимательство, технология моды, реверсивный инжиниринг, туризм, электромонтаж, сварочные технологии, биофотоника, геодезия. Важно отметить, что большинство из них совпадают со специальностями, наиболее востребованными на рынке труда.

Соревнования Вузовского чемпионата проходят по 6 блокам профессий: социальных и персональных услуг, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, а также сферы услуг и блока FutureSkills — инициатива, направленная на опережающую подготовку кадров.

Чемпионат завершится 18 мая. Победители и призеры пройдут отборочные соревнования от округа на право участия в Финале Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который будет проводится в столице в ноябре.