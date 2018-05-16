Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел16.05.2018 Среда 11:03
сейчас в эфире
10:45
Телесериал
Школа выживания от одинокой женщины|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле стартовал II Вузовский отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)– OGUSkills2018

В Орле стартовал II Вузовский отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)– OGUSkills2018

Версия для печати

16.05.2018

Церемония открытия состоялось сегодня в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева.

Вузовский чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) OGUSkills2018 — это самые масштабные в университете соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов.

В этом году чемпионат проводится по 15 компетенциям, в числе которых инженерный дизайн, предпринимательство, технология моды, реверсивный инжиниринг, туризм, электромонтаж, сварочные технологии, биофотоника, геодезия. Важно отметить, что большинство из них совпадают со специальностями, наиболее востребованными на рынке труда.

Соревнования Вузовского чемпионата проходят по 6 блокам профессий: социальных и персональных услуг, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, а также сферы услуг и блока FutureSkills — инициатива, направленная на опережающую подготовку кадров.

Чемпионат завершится 18 мая. Победители и призеры пройдут отборочные соревнования от округа на право участия в Финале Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который будет проводится в столице в ноябре.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/46725

Добавил новость: 

Другие новости раздела

16.05.2018

Муромский ответит на вопросы орловчан в прямом эфире "Первого областного"

16.05.2018

Сегодня Клычков посетит с рабочим визитом Малоархангельский и Колпнянский районы

15.05.2018

В Орле наградили призеров бизнес-хакатона «Новый старый город»

15.05.2018

Мэрия Орла оказывает помощь погорельцам из дома №3 по ул. Герцена

15.05.2018

Муромский предложил жителям города общение через соцсети

$ USD61.9164(+0.15)16.05
€ EUR73.8601(-0.08)16.05

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online