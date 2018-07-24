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  3. В Орле специалисты станции по борьбе с болезнями животных выловили 803 бродячие собаки

В Орле специалисты станции по борьбе с болезнями животных выловили 803 бродячие собаки

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24.07.2018

По состоянию на 23 июля с начала года специалисты станции по борьбе с болезнями животных организовали отлов 803 собак. Об этом доложил Николай Ванифатов, начальник управления коммунального хозяйства, на рабочем совещании главы администрации города Александра Муромского.

По информации Николая Ванифатова, организацией отлова, транспортировки, временной передержки и регулирования численности безнадзорных собак на территории города относится к компетенции управления ветеринарии Орловской области, заказчиком данного вида работ является БУ ОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных». До конца года отловом животных занимается ООО «Экосервис» в рамках договора на общую сумму 4 млн рублей. Из них 1,8 млн рублей уже освоены.

«Граждане могут напрямую обращаться на станцию по борьбе с болезнями животных либо в администрацию города Орла. Все заявления мы своевременно перенаправляем по принадлежности», — доложил Николай Ванифатов.

«Соберите с глав территориальных управлений информацию о местах, где зарегистрировано наибольшее скопление собак. Обратите внимание на обращения жителей в социальных сетях. С коллегами из станции по борьбе с болезнями животных необходимо работать в постоянном взаимодействии, чтобы оперативно решать поставленные задачи», — отметил Муромский.

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