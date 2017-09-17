В Орле "Спецавтобаза" отчиталась о готовности к зиме

14 сентября на территории МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» прошел смотр готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических сетях Орла в зимнем отопительном сезоне 2017-2018 годов. Глава администрации Орла Александр Муромский проверил наличие и исправность техники и связи, укомплектованность и исправность оборудования, работу пункта обогрева для аварийно-­восстановительных формирований и автономного освещения места аварии, наличие теплой рабочей одежды, сообщает «Орловская городская газета».

«Заслушав доклады старших групп и руководителей организаций, проверив оборудование, выставленное на смотр, комиссия пришла к выводу, что силы и средства к прохождению зимнего сезона готовы. В зимний период бывает много жалоб на несвоевременную уборку снега. Зачастую эти проблемы связаны с финансированием. Объемы средств, выделяемых на уборку снега, меньше нормативной потребности. Отсюда и возникают перебои. Администрация примет необходимые меры для минимизации неудобств», — резюмировал Муромский.