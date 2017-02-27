Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.02.2017 Понедельник 12:05
сейчас в эфире
12:05
Передача
Губерния. Итоги недели|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле состоялся турнир по любительской рыбалке со льда «Два крючка»

В Орле состоялся турнир по любительской рыбалке со льда «Два крючка»

Версия для печати

27.02.2017

В церемонии награждения победителей принял участие первый заместитель главы администрации города Орла Александр Муромский.

Соревнования прошли на озере Светлая жизнь 25 февраля. В них приняли участие 46 рыбаков. Турнир организован при поддержке администрации города Орла и партии «Единая Россия».

С утра шел сильный снегопад, затем распогодилось. Яркое солнце и белый снег дарили хорошее настроение участникам.

В 12.30 судьи объявили взвешивание улова. Затем состоялось торжественное построение.

Как объявил организатор турнира Александр Глазков, 23 из 46 участников вышли из «ноля». Что неплохо, учитывая капризы погоды и короткое время, отведенное на ловлю.

Первое место занял Николай Агарков. Он поймал самую крупную рыбу (подлещика весом 334 гр) и взял самый большой вес. Кубок победителю вручил Александр Муромский.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31960

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.02.2017

Минфин в апреле запустит ОФЗ для населения

27.02.2017

Вадим Потомский возглавил делегацию региона на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»

27.02.2017

Сбербанк выпустил для бюджетников 200 тыс. карт

27.02.2017

В России 80% детей в возрасте 4-6 лет пользуются интернетом

27.02.2017

После реконструкции открыта большая сцена ОГАТ им. И. С. Тургенева

$ USD57.4762(-0.38)23.02
€ EUR60.4535(-0.76)23.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online