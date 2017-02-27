В Орле состоялся турнир по любительской рыбалке со льда «Два крючка»

В церемонии награждения победителей принял участие первый заместитель главы администрации города Орла Александр Муромский.



Соревнования прошли на озере Светлая жизнь 25 февраля. В них приняли участие 46 рыбаков. Турнир организован при поддержке администрации города Орла и партии «Единая Россия».



С утра шел сильный снегопад, затем распогодилось. Яркое солнце и белый снег дарили хорошее настроение участникам.

В 12.30 судьи объявили взвешивание улова. Затем состоялось торжественное построение.



Как объявил организатор турнира Александр Глазков, 23 из 46 участников вышли из «ноля». Что неплохо, учитывая капризы погоды и короткое время, отведенное на ловлю.



Первое место занял Николай Агарков. Он поймал самую крупную рыбу (подлещика весом 334 гр) и взял самый большой вес. Кубок победителю вручил Александр Муромский.