В Орле состоялся студенческий "Брейн-ринг"

Для Орла турнир стал традиционным, проводится четвертый год подряд и был посвящен международному Дню студента, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году в «битве умов» сошлись около 100 эрудитов.

Студенты отвечали на вопросы ведущего. Прибегнуть к помощи клуба, как это делают знатоки игры «Что? Где? Когда?», они не могли. В орловском турнире правила строгие. Так, за подсказку или использование гаджетов игрокам грозила дисквалификация.

Расхождения есть и в структуре: «Что? Где? Когда?» — это лишь один из 3-х этапов турнира «Брейн-ринг», наряду с «Алфавитом» и «Энциклопедическим».

Среди образовательных учреждений высшего образования первое место заняли лидеры прошлогоднего турнира — команда Орловского государственного университета, второе место у знатоков ОАО РЖД Орловско-Курский регион, а третье место заняли постоянные участники и призёры турниров — команда Академии ФСО.

Во второй день турнира борьба за лидерство была не менее напряжённой. И первое место заняла команда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.