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В Орле состоялось выездное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности

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20.04.2017

Сегодня в нашем регионе состоялось выездное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, члены регионального Правительства, ученые, сотрудники медучреждений, интерны Медицинского института ОГУ им. И. С. Тургенева.

Модератором встречи выступила президент Орловской торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева.

«Проведение мероприятия такого масштаба на Орловщине — показатель определенных успехов, которых региону удалось добиться в сфере подготовки медицинских кадров, возможность обсудить перспективы развития отрасли», — отметил Александр Бударин, подчеркнув, что Торгово-промышленная палата РФ является одним из важнейших и авторитетнейших звеньев в структуре отношений государства и бизнеса, работодателей и коллективов.

«Развитие Медицинского института является одним из ключевых направлений работы опорного вуза ОГУ им. И. С. Тургенева», — заверил первый вице-губернатор.

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин сообщил, что возможность проведения выездного заседания на Орловщине обсуждалась в декабре 2016 года в рамках встречи с Губернатором Вадимом Потомским.

Он отметил: «За последние два года в России благодаря нашей поддержке реализовано около 26 проектов в сфере медбиофармакологии».

И. о. проректора ОГУ им. И. С. Тургенева по научной работе Сергей Радченко рассказал об успехах университета в подготовке квалифицированных кадров для здравоохранения. Особый синергетический эффект, по его словам, создают междисциплинарные связи в процессе обучения.

Участники совещания рассмотрели вопросы, касающиеся профессиональной подготовки через инновационные образовательные программы, определили задачи модернизации фармацевтического образования.

Представители АО «Санофи Россия» поделились опытом по ранней диагностике социально значимых заболеваний методами биофотоники.

Также сегодня гости Орла посетят завод «Санофи-Авентис Восток».

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