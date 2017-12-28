В Орле состоялось награждение лучших спортсменов области по итогам 2017 года.

Накануне в актовом зале учебного корпуса ОГУ им. И. С. Тургенева на Наугорском шоссе состоялся «Олимпийский бал» — ежегодное праздничное мероприятие, посвященное подведению спортивных итогов года.

Поздравить спортсменов и их тренеров пришли заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, его заместитель — председатель комитета по экономической политике Сергей Потемкин, депутат Государственной Думы РФ Николай Земцов.

В своем выступлении Андрей Усиков отметил: «Орловщина всегда славилась своими спортсменами и тренерами. Клавдия Наумова, Ираида Кривопускина, Валентина Тихомирова, Юрий Семин и многие другие выдающиеся тренеры воспитали замечательных спортсменов, которые с благодарностью приняли эту эстафетную палочку и начали сами тренировать воспитанников. Денис Меньшов, Сергей Кирмасов, Людмила Удобкина, Филипп Егоров и другие выдающиеся орловские спортсмены — это люди, которые вписали золотыми буквами свое имя в историю спорта, прославляя Орловскую область и Россию». Андрей Иванович пожелал тренерам терпения, успехов, а спортсменам — новых побед.

Орловских спортсменов, добившихся наивысших результатов в различных видах спорта в 2017 году, наградили почетными грамотами Губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, Управления физической культуры и спорта Орловской области и ведомственными наградами.

97-летнему ветерану Великой Отечественной войны из Орла Абраму Израилевичу Миркину, который выполнил нормы ГТО, вручили золотой знак отличия.

Завершилось мероприятие показательными выступлениями орловских спортсменов.