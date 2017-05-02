В Орле состоится первенство России по всестилевому каратэ
02.05.2017
С 5 по 7 мая в Орле пройдет III Первенство России по всестилевому каратэ, которое посвящено 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования, в которых примут участие около 1000 спортсменов из 50 регионов нашей страны, пройдут в спортивном центре ТМК «ГРИНН». В течение трех дней на шести татами будут разыграны 126 комплектов медалей.
Соревнования стартуют 5 мая в 10 часов, торжественная церемония открытия состоится в этот день в 13 часов.
Организаторы соревнований — Министерство спорта Российской Федерации и Федерация всестилевого каратэ России.
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