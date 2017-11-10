В Орле состоится форум предпринимателей «Business-Insight»

Форум предпринимателей «Business-Insight» состоится 1 декабря в в конгресс-холле ТМК «ГРИНН». Его участниками станут более 200 представителей малого и среднего бизнеса региона.

Перед ними выступят лидеры рынка в области маркетинга, эксперты по развитию бизнеса в условиях современной экономики (Илья Балахин, Андрей Зотов, Илья Пискулин, Алексей Порошин и др).

Предпринимателям расскажут об успешной компании, выигрышной маркетинговой стратегии, SMM для продвижения бизнеса, франчайзинге как способе расширения границ бизнеса, грамотном взаимодействии с финансовыми организациями и институтами развития бизнеса, способах развития компании в эру цифровой экономики, копирайтинге.

Организаторы форума — Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития Орловской области и АО «КОРПОРАЦИЯ «ГРИНН» при поддержке администрации города Орла.