В Орле состоится фестиваль Worldskills

По итогам соревнований будет сформирована Сборная региона, которая выступит на Национальном Межвузовском чемпионате по стандартам Ворлдскиллс в Москве.

Соревновательная площадка будет состоять из 12 профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; искусство и дизайн; производство и инженерные технологии; социальные и персональные услуги; транспорт и логистика.

Участие в чемпионате смогут принять студенты не только Орловской области, но и других регионов. На мероприятии для них запланировано 24 дополнительных соревновательных места.

В рамках чемпионата для посетителей и гостей будут организованы интерактивные площадки, демонстрирующие профессии.

Стратегия развития опорного вуза совместно с Worldskills Russia станет ключевой темой программы.

Также состоится чемпионат Экспертов. В нём примут участие лидеры студенческих активов и профорги.

В этом году поддержку чемпионату обеспечила Торгово-промышленная палата Орловской области. В рамках деловой программы мероприятия планируется подписание Соглашения о совместном продвижении Worldskills на 2017-2019 гг.